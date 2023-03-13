Vali Yazıcı'dan kazada yaralanan futbolcuya geçmiş olsun ziyareti

Vali Ersin Yazıcı, Ofspor deplasmanının dönüş yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan Alanya Kestelspor futbolcusu Emre Tosun'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan minibüs, deplasmanda 1-0 kazandığı Ofspor karşılaşmasının ardından Alanya'ya dönüş yolunda saat 04.30 sıralarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Teknik ekip ve birçok futbolcunun yaralandığı trafik kazası sonucu Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Alanya Kestelspor futbolcusu Emre Tosun'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Vali Yazıcı'ya Antalya Milletvekili Kemal Çelik eşlik etti.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi gören Alanya Kestelspor futbolcusu Emre Tosun'a geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, futbolcunun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyarette bu tür üzücü ve elim olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Yazıcı, tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.