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Validen "Uymayanı ihbar edin" çağrısı

Antalya’da evde izolasyon kurallarını ihlal eden kişiler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurduna sevk edilerek zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı.

Antalya'da evde izolasyon kurallarını ihlal eden kişiler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurduna sevk edilerek zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı. Vali Ersin Yazıcı, “Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri ihbar etmelerini rica ediyorum” dedi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfsızsıha Kurulu kararınca, evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler, KYK'ya ait Şehzade Korkut Öğrenci Yurdunda zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı. Korona virüs temaslı veya virüs testi pozitif çıkan vatandaşlar, evde izolasyonda olması gerekirken, bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanların Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurduna sevk edilerek burada zorunlu izolasyon için denetim altına alındı.


Vali Ersin Yazıcı konuyla ilgili, “Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri '112 Acil Çağrı Hattı' üzerinden veya 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum” açıklamasında bulundu.

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