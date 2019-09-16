Valilik, Büyükşehir ve AESOB'dan esnaf çıkartması

Ahilik Haftası töreninde konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Anadoluda yaşayan Türk insanın birlik ve beraberliğini refah ve düzenini sağlayacak ve halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda örgütlenme ile esnafımızla aramızda sıkı sıkıya bir kardeşlik bağı kurmaya özen gösteriyoruz" dedi.

16-22 Eylül Ahilik Haftası vesilesiyle Antalya'da tören düzenlendi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ev sahipliğinde düzenlenen törene çok sayıda esnaf ve davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ahi Evran'ın esas amacının iyi insan, iyi Müslüman yetiştirmek olduğunu ifade etti. Bugün eğitim aracılığı ile iyi insan yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karaloğlu, "Kendi medeniyetini, kendi değerlerini özümsemiş, yerli ve milli esnaf ve sanatkar yetiştirmek bugünkü amacımız. Ahi Evran, işini doğru ve gereği gibi yapmayan, müşterisini aldatan, adalet içerisinde olmayan, cömert olmayan esnafın pabucunu dama atıyordu, onu sistemin dışına çıkarıyordu. Bugün biz Antalya'da esnafsak, sanatkarsak Antalya'nın gerçeklerine uygun hareket etmemiz lazım. Biz Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinde esnafsak bunun gereğini yapmamız lazım" şeklinde konuştu. Vali Karaloğlu, esnaflara ürünlerine etiket takması noktasında çağrıda bulunarak bu yönde iyileşme olduğunu kaydetti.

Böcek: "Dertlere derman olmaya devam edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, ahiliğin iyiye, doğruya ve güzele benimsediğini ifade ederek, "Bizler de yerel yöneticiler olarak Ahilik geleneğinde olduğu gibi alnı açık, cömert ve yardımsever olmayı, halka hizmeti Hakka hizmet olarak benimseriz. Tüm kurum ve kuruluşlar gibi esnafımızın ve halkımızın dertlerine derman olmaya her zaman devam edeceğiz. Güzel Antalyamız için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Dere: "32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ahi Evran'ın kutlu bir davanın gönül erleri ile birlikte bu toprakları vatan yapmanın, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının öncülüğünü yaptığını söyledi. Özellikle yeni kurulan Ahilik sistemi ile Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş hem iş verip onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan haline getirdiğini hatırlatan Dere, "Onları hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışan insanlar halinde yetiştirmiştir. Böylece Anadolu'nun iktisadi kalkınmasına ve imar edilmesinde öncülük etmiştir. Ahi Evran, 32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflar İslam medeniyetinin zirve kuruluşu Ahilik Teşkilatının merkezi Kırşehir olduğu için buradan icazetname almışlardır. İnsanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan Ahiliğin bu temel düsturları, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan ve onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzıdır. Bu bakımdan ecdadımız tarafından kurulan ve milletimiz tarafından kabul buyrulan Ahilik kurumunun ve onun değerlerinin tüm yönleriyle araştırılması ortaya konulması ve uygulanabilir değerler manzumesi olarak sunulması büyük bir önem taşımaktadır" ifadelerinde bulundu.

"Esnafla kardeşlik bağı kurmaya özen gösteriyoruz"

Değerlerin temelinde medeniyet, kardeşlik, cömertlik, tevazu, kanaatkarlık, bilgiden uygulamaya giden hikmet, çalışma ahlakı, dayanışma ve paylaşma olduğunu aktaran Dere, "Bütün bu değerler Anadolu coğrafyasını bir halı gibi dokuyan Ahi Evran hazretlerinin nasihatları ile taçlanarak bizlere kılavuzluk etmektedir. Esasında bu değerlerin tamamında erdemli insan yetiştirmek gayesi vardır. Bu çerçevede ahilik, çalışmayı ve üretmeyi ibadet sayan bir anlayış içinde iş hayatına belli ilkeler, düzen ve uygulamalar getirmiş iş ve meslek hayatının gelişmesine öncülük etmiştir. Bir toplum ortak değerlerini korudukça birlik ve beraberliğinin devam ettiğini tarih bize hep göstermiştir. Biz Türklerin Anadolu'da 800 yıldan fazla bir süre içinde varlığını korumasındaki sır, Ahilik anlayışı içerisinde toplumun yalnız bir grubunun değil bütün katmanlarının bu değerlere saygı göstermesi, ona içten bağlanmasıdır. Ahiliğin açık şartları olan; elini, kapını ve sofranı açık tut ilkesiyle, kapalı şartları olan dilini, gözünü, belini bağlı tut anlayışı, maddi yönü öne çıkan günümüz insan ilişkileri ve sosyal hayatı için ihtiyaç duyduğumuz çerçeveyi ifade ediyor. Ahiliğe sahip çıkmamız, atalarımızın değerlerini yaşatmanın yanında, özümüzü kavramamızı da sağlayacaktır. Ahilik konusunda yapılacak her çalışma bizi kendimizle, tarihimizle buluşturacaktır. Bu kapsamda bizlere büyük bir rol düşmektedir. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Anadoluda yaşayan Türk insanın birlik ve beraberliğini refah ve düzenini sağlayacak ve halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda örgütlenme ile esnafımızla aramızda sıkı sıkıya bir kardeşlik bağı kurmaya özen gösteriyoruz. Anadolu'nun yerli ve milli hareketi olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak büyük Anadolu aklını sahiplenip Anadolu'nun gönül ve ruh ikliminde Yeni Türkiye'nin inşası için tüm esnaf ve sanatkarlarımızla omuz omuza hareket ederek büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarına umutla bakıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi olmaya layık görülen, 60 yıldır terzilik yapan Yaşar Sezgin'e Vali Karaloğlu tarafından kaftan giydirildi. Tören, şet kuşatma etkinliği ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.