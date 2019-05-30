Valilik ve Konyaaltı Belediyesinden birlik mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, Antalya'mız için, Konyaaltı için güzel hizmetler yapacağınıza bizim şüphemiz yoktur" dedi.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle göreve seçilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Münir Karaloğlu, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Belediye Başkanımıza bu ziyareti dolaysıyla teşekkür ediyorum. Yeni görevinde inanıyorum ki hayırlı işlere imza atacak. Birlik ve beraberlik içerisinde, Antalya'mız için, Konyaaltı için güzel hizmetler yapacağınıza bizim şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Belediye Başkanı Semih Esen ise "Bugün ziyaretimizi Valimize yapıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz üzere inşallah önümüzdeki dönemde memleketimiz için iyi işleri hep birlikte yapacağız. Seçimler Antalya'mızda huzurlu geçti. Tüm kamu görevlilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Demokrasimizin şehrimize yansıttığı birlik, beraberlik içerisinde huzur ortamında bir seçim geçirdik ve sonuçta milletimiz kararını verdi. Bundan sonra artık söz bitti, icraat vakti başladı. Turizmin başkenti Konyaaltı'na hizmet etmek bizim en temel arzumuz, görevimiz" ifadelerinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Vali Karaloğlu'na çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.