İhlas Haber Ajansı

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Varil içinde tehlikeli eğlence

Antalya’nın Serik ilçesinde çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu ile kaydedildi. Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde yaşanan olayda, cep telefonu ile çekilen görüntüde, çocuklardan bir tanesi yere yatırılan büyük bir plastik varile girdi. Tamamen varil içine giren genç arkadaşı tarafından yokuş aşağı yuvarlandı. Rampa aşağı varil içerisinde aşağıya inen çocuğa şans eseri birşey olamazken, çevredeki diğer çocuklar da yaşananları gülerek o anları kaydetti. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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