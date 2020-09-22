Varsak Aktoprak'a 24 derslikli okul

Kepez Belediyesi, ihtiyacı karşılayamayan Varsak Karşıyaka İlkokulu'nun bulunduğu arazinin mülkiyet problemlerini çözerek, bölgeye 24 derslikli bir okul binasının yapılmasını sağladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Karşıyaka İlkokulu'na 2015'te yaptığı ziyarette, mevcut okulun yerine 24 derslikli bir okul yapılacağını açıklamıştı. Başkan Hakan Tütüncü, küçük olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremeyen okulun bulunduğu araziye İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yeni bir okul binasının yapılacağını ifade etmişti.Kepez Belediyesi, bölgeye okul yatırımının gelebilmesi için de, ilk olarak Aktoprak Mahallesi sınırlarında bulunan, okulun bulunduğu arazinin mülkiyet problemlerini çözmüştü. Kepez Belediye Meclisi'nde, kabul edilen imar revizyonu ile okul alanı büyütülmüştü.

24 derslikli Kamile- Metin Yapar İlkokulu hizmete hazır

Başkan Tütüncü'nün gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mülkiyet sorunu çözülen arsaya yeni bir okul binasının yapılmasını geçtiğimiz yıllarda yatırım programına almıştı. Yeni okul binası da devlet-hayırsever işbirliği ile Aktoprak Mahallesi'ne kazandırıldı. Dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever Nadir Yapar arasında Aralık 2019'da imzalanan protokol kapsamında okul inşa edildi.

Belediyeden okulun bahçesine sıcak asfalt

Yüklenici firma yetkilileri, Kamile- Metin Yapar isminin verildiği 24 derslikli ilkokul binasının yapımını büyük oranda tamamladıklarını ifade ettiler.

Kepez Belediyesi, bu eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması beklenen okulun, bahçe düzenlemesini yaptı ve çevresindeki imar yollarını açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü, okulun bahçesini sıcak asfaltla kaplarken, açtığı yollara da sathi asfalt döktü.

Tütüncü, 2015'te okulu yaptırma sözü vermişti

Başkan Hakan Tütüncü, okul arsalarının mülkiyet ile imara ilişkin problemlerini çözerek ve belediyenin arsalarını okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ederek Kepez'e, 120'den fazla okul binası kazandırdıklarını hatırlattı. İhtiyacı olan mahallelere yeni okul binaları kazandırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Varsak Karşıyaka İlkokulu, binasının küçük olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremiyordu. Yeni bir okul binasına ihtiyaç vardı. Okulun bulunduğu arsadaki mülkiyet problemini çözdük ve belediye meclisimizde kabul edilen imar revizyonu çalışması ile okul alanını büyüttük. Bu arsaya da devlet-hayırsever işbirliği ile çok güzel bir 24 derslikli bir okul inşa edildi. Belediye olarak bahçesini sıcak asfalta kaplayarak ve çevresindeki imar yollarını açarak okulumuzu açılışa hazır hale getirdik. Kamile- Metin Yapar İlkokulu bölgeye, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun.”açıklamasını yaptı.