Varsak Kütüphanesi açılıyor

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Varsak Kütüphanesi'ni 30 Eylül'de kitapseverlerle buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023'te 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, yedinci kütüphaneyi de açılışa hazır hale getirdi. Kepez Belediyesi, ilçenin 7. kütüphanesini çocuk ve gençleri destek eğitim kursları ve spor faaliyetleri ile buluşturduğu Varsak Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda açıyor. Kütüphanede ders çalışma, kitap okuma alanlarının yanı sıra öğrenciler için dijital teknoloji ortamları da oluşturuldu. İlçenin 7. kütüphanesinin açılışı 30 Eylül Perşembe günü saat 18.00'da gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi, Varsak Kütüphanesi'nin kapılarını 5 bin kitapla aralayacak.