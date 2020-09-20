Varsak-Masa Dağı yoluna 11 bin 520 kamyon hafriyat

Vadiye, 5 bin kamyon daha hafriyat dökülecek.

Göçerler Mahallesi'nde yapımına başlanılan 20 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğundaki Varsak- Masa Dağı yolu, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne bağlandı. Belediyenin fen işleri ekipleri, Varsak bölgesini, Masa Dağı'na buradan da Antalya Bulvarı'na bağlayacak olan yolun yapımında da çalışmalarını sürdürüyor. Ekskavatör operatörleri, geçtiğimiz aylarda sert kireç taşlarını kırarak, yolun batı bölümünü Antalya Bulvarı'na ulaşımı sağlayan Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi ile buluşturmuştu.

Ekipler, yolun doğu yakasını Masa Dağı'ndan aşağıya indirebilmek ve vadi engelini geçebilmek için de ekskavatör iş makineleriyle kayaları keserek yolu Masa Dağı'ndan aşağıya indirdi. Varsak-Masa Dağı yolunun, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne bağlanmasının önündeki vadi engeli de hafriyat ile aşılıyor.

Göçerler'den başlayan yol Fevzi Çakmak'a bağlandı

Yol seviyesine getirilebilmesi için vadi tabanına şuana kadar 6 bin 520 kamyon hafriyat döküldü. Vadi engelinin aşılmasıyla da Varsak-Masa Dağı Yolu, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan kısmıyla birleşti. Yolun vadi bölümünün yapımında 5 bin kamyon daha hafriyat kullanacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkileri, yapımını tamamladıktan sonra asfaltını da dökerek Varsak -Masa Dağı yolunu, bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.