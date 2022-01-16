Varsak-Müze raylı sistem hattı 892 bin yolcuyu taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren Varsak-Müze arasındaki yeni hat 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 892 bin yolcu taşıdı. 25 Ekim tarihinde yolcu taşımaya başlayan Varsak-Müze arasındaki yeni hat Antalyalıların yeni ulaşım tercihi oldu.

“İki ayda 892 bin yolcu taşıdı”

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ağına güç kazandıran Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile şehir merkezine bağlayan Varsak-Müze hattı ile kesintisiz ulaşım sağlanıyor. 25-Ekim-1 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren yeni hat, 1 Kasım- 31 Aralık tarihleri arasında 892 bin yolcu taşıdı.

“Günlük 16 bin kişi”

Hafta içi günlük ortalama 16 bin kişi raylı sistemi tercih ediyor. Raylı sistem; Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahında seferlerine devam ediyor.