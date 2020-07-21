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Varsak yaylasına bakım çalışması

Varsak bölgesi sakinlerinin Korkuteli ilçesinde bulunan yaylasının sosyal yaşam alanlarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede başlatılan yaz hazırlıkları tamamlandı. Kepez Belediyesi, oturma alanlarının bakım ve onarımından, camilerin iç ve dış temizliğine kadar çalışmalarını sürdürdü.


Sosyal yaşam alanlarına bakım ve onarım


Son olarak da Varsak Yaylası Kuba Cami bahçesine 300 metrekare parke taşı döşeyen ekipler, caminin bakım ve onarımını, iç ve dış temizliğini yaparak, dezenfekte etti. Varsak sakinlerine güzel ve sağlıklı bir yaz dileyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimiz geldiklerinde yaylaları güzel olsun diye, sosyal yaşam alanlarının bakım ve onarımını yapıyoruz" dedi.

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