Varsak'a Güreş Eğitim Merkezi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak'a tribünleriyle birlikte bir güreş sahasının da içinde bulunacağı Güreş Eğitim Merkezi kazandırılacağını söyledi.

Varsak Yağlı Pehlivan Güreşleri Kepez'in Şelale Mahallesi'nde yapıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Varsak Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve çok sayıda güreşsever katıldı. Başkan Tütüncü, davul ve zurna ekibi eşliğinde güreş alanını dolaşarak, vatandaşları selamladı. Keyifli geçen güreş müsabakalarını izleyen Tütüncü, güreşseverlere seslendi. Varsak Yağlı Pehlivan Güreşlerinin bu sene dördüncüsünün gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Tütüncü, “Bundan 6 yıl önce muhtarlarımız bizi ziyaret ettiğinde burada bir güreş düzenleyeceklerini dile getirdiklerinde, biz de onlara her türlü destek ve imkanı sağlayacağımızı söylemiştik. Pandemi sebebiyle bir dönem yapılamayan güreş etkinlikleri, bu yıl yine büyük bir enerjiyle ve heyecanla gerçekleştiriliyor” dedi.

“Varsak ismini Türk güreşine yazdıralım”

4. Varsak Yağlı Pehlivan Güreşlerindeki konuşmasına müjdeli haberlerle devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Mademki Varsaklılar güreşi bu kadar çok seviyor, mademki Varsaklılar pehlivan yetiştirmeye bu kadar hevesliler, o zaman bizde Varsak'a tribünleriyle birlikte güzel bir güreş sahası kazandıralım istiyoruz. Varsak ismini Türk Güreşine en güzel şekilde yazdıralım. Bundan sonra güreş sezon açılışını Varsak Güreş Eğitim Merkezinde gerçekleştirelim. Bu haberi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken geleceğe pehlivan yetiştiren Güreş Eğitim Merkezinin hem Varsak'a hem de Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Bugün buraya hem bayramınızı tebrik etmeye, hem sizleri böylesi güzel bir organizasyon için kutlamaya, hem de bu güzel müjdeyi sizlere vermeye geldim. Kepez'in ve Varsak'ın değerine değer katmaya devam ediyoruz. Varsak'ı ve Kepezi de güreşte birinci lige çıkaralım istiyoruz. Bundan sonra Antalya'da güreşin merkezi bugün itibariyle Varsak olsun diyorum. Varsak ismini daha da yüceltelim. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirelim“ diye konuştu.