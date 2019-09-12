Vatandaşın memnuniyet oranı yüzde 85.8

Antalya'nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da, Ümit Uysal başkanlığındaki belediyenin hizmetlerinden memnuniyet oranı, Ağustos ayında, yüzde 85.81 oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin alışılagelen halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın bir yönetişim modeli olarak kurguladığı Turunç Masa'da Ağustos rakamları belli oldu.

Aralık 2014'te hizmete giren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan Turunç Masa'nın 7 gün 24 saat çalışan 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi, Ağustos'ta, 17 bin 849 çağrıya cevap verdi. Bir saat içinde ortalama 25 çağrının ulaştığı çağrı merkezi, bu çağrılarının 9 bin 434'ünü başvuru haline getirerek kayıt altına aldı.

Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binası girişinde bulunan başvuru masası ise ağustos ayında 26 bin 920 kişiyle iletişime geçti. Başvuru masası bu görüşmelerden 743'ünü başvuru haline getirip çözüm için Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletti.

Turunç Masa, sosyal medya, internet sitesi gibi farklı kanallar üzerinden Ağustos'ta toplam 11 bin 934 başvuru aldı. Muratpaşa Belediyesi, ağustos ayında gerçekleşen başvurularının çözümü noktasında, Turunç Masa koordinasyon merkezinin başvuru sahipleriyle yaptığı görüşmelerle belirlenen yüzde 85.81'lik memnuniyet oranını yakaladı.