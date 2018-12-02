Vatandaşlar 5 yıldızlı otelin tesislerini yıktı

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin günübirlik alanı işgal ettiğini iddia eden vatandaşlar, otele ait tesislere zarar verdi.

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin günübirlik alanı işgal ettiği iddiasıyla mahalle muhtarları ve vatandaşlar alanda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına; Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, Cevizler Mahalle Muhtarı Mehmet Ak ve Hacı İsalı Mahalle Muhtarı Ali Güneş'le birlikte kalabalık grup katıldı.

Grup adına konuşan Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, otelin halkın kullanımına ait olması gereken ve imar planında günübirlik alan olarak belirtilen bölgenin açılmasını ve kullanımını 30 yıldır engellediğini savundu. Konunun Kamu Denetim Kurumu'na (Ombudsmanlık) taşınması sonucunda ilgili alanların kamu yararına kullanılması gerektiği şeklinde karar alındığını belirten Yılmaz, “Otelin günübirlik alanı olan yeri boşaltması ve belediyenin buraları vatandaşların kullanımına uygun günübirlik alan haline getirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra futbol sahası ile tenis kortlarına giren grup, kale direklerini ve kenarlardaki tel çitleri söktü. Güvenlik kulübesini yıkan mahalleli, profesyonel tenisçilerin kullandığı toprak tenis kortlarını da devirdi. Kortların kenarlarındaki tel çitlerin tamamını yıkan grup, fileleri ise yerlerinden söktü. Otel yönetiminin ise konuyla ilgili jandarmaya şikayetçi olduğu bildirildi.