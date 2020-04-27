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Vatandaştan görevli polis memurlarına itfar ikramı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan trafik uygulama noktasında görev yapan polis memurlarına vatandaşlar tarafından iftar yemeği ikram edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan trafik uygulama noktasında görev yapan polis memurlarına vatandaşlar tarafından iftar yemeği ikram edildi.


Korona virüs önlemleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla trafik denetimi yapan polis memurlarına vatandaşların desteği sürüyor. Ramazan ayı öncesi uygulama noktalarına çay . pasta bisküvi götüren vatandaşlar Ramazan ayında da boş durmuyor. Korkuteli ilçesinde uygulama noktasında bulunan polis memurlarını yalnız bırakmayan vatandaşlar hazırladıkları yiyecekleri getirip görevli polisle birlikte iftar açtılar.

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