Velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoydu, 2,5 saatlik çalışmayla ikna edildi

Antalya'da eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, velayeti annesinde olan 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoydu. Polis ve Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu baba ikna edildi. Baba ve oğlu polis merkezine götürüldü.

Olay, Göksü Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında saat 12.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K. (46), 5 yaşındaki oğlu E.K'yı kendi evine getirdi. Bunun üzerine velayet kendisinde olan anne, polisi arayarak çocuğunun zorla tutulduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini kapıda gören baba E.K., bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyerek kapıyı kapattı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K. ikna olmayınca olay yerine Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çağrıldı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından baba E.K. teslim olması için ikna edildi. İlk olarak evden çıkartılan 5 yaşındaki E.K. ekip otosuna bindirilerek Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, bir süre sonra da baba E.K. apartmandan çıkartılıp polis merkezine götürüldü.