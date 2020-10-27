Veli Yazıcı: "Hedefimiz sahile sıkışan turizmi iç bölgelere yayarak 12 aya çıkarmak."

Hedefimiz yapılacak tanıtım çalışmalarıyla sahile sıkışan turizmi iç bölgelere yayarak 12 aya çıkarmak. Vatandaşa örnek olarak Maske – Mesafe – Temizlik kurallarını uygulayacağız. Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde önümüzdeki süreç çok önemli. Düşüşe geçen vaka sayısını korumalıyız. Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz.” dedi.

Vali Yazıcı, temaslarına Konyaaltı Kaymakamlığını ziyaret ederek başladı. İlçenin eğitim alt yapısı, sosyo – kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda Vali Yazıcı; “ Turizmin başkenti Antalya'mızın dünyaca ünlü Konyaaltı ilçesindeyiz. Konyaaltı İlçesi, sahili ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ilçe için olduğu gibi şehrimiz içinde büyük öneme sahip.” dedi.

En Önemli Görevimiz Vatandaşa İyi Hizmet Sunmak

Kurum yetkililerine hitap eden Vali Yazıcı; “Turizmin gözdesi Antalya'ya birlikte hizmet edeceğiz. En önemli görevimiz vatandaşa iyi hizmet sunmak. Hızlı ve çözüm odaklı hareket etmeliyiz. Çünkü halkımız her şeyin en iyisine layık.” diye konuştu.

Pandemiyle Mücadelede Önemli Bir Süreçteyiz.

Pandemiyle mücadeleye de değinen Vali Yazıcı, "Bizler devletin temsilcileri olarak maske- mesafe-hijyen kurallarına uyacağız. Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde pandemiyle mücadelede önümüzdeki süreç çok önemli. Vatandaşa örnek olacak tutum ve davranış sergilemeliyiz. Sağlıklı günlere hep birlikte verdiğimiz mücadeleyle kavuşacağız.” ifadelerinde bulundu.

Konyaaltı Turizmde Marka

Vali Yazıcı; “Konyaaltı turizmde bir marka. Özellikle sahili ile şehre gelen misafirlerimizin uğrak noktası. El ele vererek turizmin oluşturduğu katma değeri artırabiliriz. Hedefimiz Antalya'nın tamamında turizmi 12 aya yaymak. Antalya'mız turizmde lider bir şehir. Bunu yeni başarılarla devam ettireceğiz." dedi.

Çalışmaları İncelediKonyaaltı Kaymakamlığı'ndaki toplantının ardından Vali Yazıcı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret edip, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alıp sohbet etti.