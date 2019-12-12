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Veliler ve öğrenciler aynı sahnede

Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurslarının öğrenci ve velilerinin sahnelediği ‘Kadın Sığınağı’ prömiyeri, Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurslarının öğrenci ve velilerinin sahnelediği ‘Kadın Sığınağı' prömiyeri, Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek, Kızıltoprak ve Memurevleri mahallelerinde bulunan destek eğitim kurs merkezi velileri ve öğrencileri Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı ‘Kadın Sığınağı' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Yönetmenliğini Murat Erke'nin yaptığı rejide Ayşe Kural, ışık ve seste Can Eldeniz ve Mehmet Ali Eröksüz'ün yer aldığı oyunun prömiyerine ilgi yoğundu. Erkek egemen toplumun birbirinden farklı katmanlarından, töre baskısının hüküm sürdüğü yörelerden sığınma evine gelmiş 11 kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda velilerin ve destek eğitim kurs merkezi öğrencilerinin performansı beğeni topladı.

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