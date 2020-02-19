Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu

Öğrenci velilerinin kurduğu Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, bu yıl hem Antalya U16 ligi il birinciliğini, hem de Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Döşemealtı ve farklı ilçelerden velilerin bir araya gelerek kurduğu ve hiç bir geliri olmayan Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Zor şartlar altında girilen tüm lig müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, son maçında Zeytinköy 4 nolu sahada Alanya Belediyespor'u 5-0 yenerek Antalya U16 ligi İl birinciliğini elde etti. Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, 2013 yılından beri 6 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Başarılarının yanına Antalya 1.liğini de ekleyen Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, aynı zamanda lig ikincisi Lara Gençlik Spor ile birlikte Antalya'yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Aynı zamanda kulüp, U17 liginde de yer alıyor ve bu ligde de 4. hafta sonunda namağlup olarak yoluna devam ediyor.