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Velilerin "Müdürümüzü geri istiyoruz" eylemi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Öger ilköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in Beşkonak’a tayin edilmesi üzerine veriler eylem yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Öger ilköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen'in Beşkonak'a tayin edilmesi üzerine veriler eylem yaptı. Öğrenci velileri, Yiğen'in görevine iade edilmesi için Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'i ziyaret etti.


Manavgat Öger İlköğretim okulu bahçesinde toplandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ardından Manavgat Kaymakamlığı'na geçen öğrenci velileri, "Biz müdürümüzün arkasındayız” mesajı verdi.


Okul müdürü Saim Yiğen'in görevden alındığı haberinin yayılmasının ardından sabah çocuklarıyla birlikte okula gelen yüzlerce öğrenci velisi, okul bahçesinde açıklama yaptıktan sonra önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ardından da Manavgat Kaymakamlığına gitti.


Kaymakam ile görüştükten sonra bahçedeki kalabalığa durumu aktaran temsilciler, "Bir soruşturma sebebiyle görevden alındığı iddia ediliyor. Soruşturma yapılacaksa yapılsın ama soruşturma yapılana kadar biz müdürümüzü görevinin başında istiyoruz dedik. Şimdi biz dilekçe yazacağız. Altına da imzaları atıp Kaymakamlığa vereceğiz" diye konuştu.

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