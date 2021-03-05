Velo Alanya Gençler Yol Bisikleti Yarışı yapıldı

Genç erkeklerde birinci Lokosphinx takımından Grigorii Skorniakov olurken, genç kadınlarda Lokosphinks takımından Inna Abaidullina birinci oldu.

Club Justiniano Hotel önünde start alan yarışlarda kadınlar 83 kilometre erkekler 101,5 kilometre yol yaptı. Kadınlar yarışında dereceye giren üç isimde Lokosphinks takımından oldu. Birinci Inna Abaidullina, ikinci Alena Ivancgenko ve üçüncü Valeria Valgonen olurken erkekler yarışının birincisi Lokosphinx takımından Grigorii Skorniakov, ikinci Saint-Petersburg takımından Daniil Valgonen ve üçüncü Lokosphinx takımından Savelii Laptev oldu.

6 Mart Cumartesi günü Grand Prix Mediterranean Yol Bisiklet Yarışları saat 08.30 da Club Justiniano Hotel önünden kadınlar startıyla başlayacak. 90 sporcunun pedal çevireceği güzergah Okurcalar-Alanya-Uğrak ile devam edip Alaya Karayolları önünde son bulacak. Erkekler startı ise saat 14.00'da 150 sporcunun katılımıyla Club Justiniano Hotel önünden başlayacak, Okurcalar-Alanya-Gazipaşa-Güney güzergâhından Alanya Karayolları önünde sona erecek.