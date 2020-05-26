Vergi ödemeleri evden de mümkün

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlendi.

Veznelerde olası yoğunluğun önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyeninin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alan Muratpaşa Belediyesi, veznelerin 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar saat 08.30 – 17.30 saatleri arasında açık olacağını ilan etti. Veznelerin ayrıca, hafta içi 27 – 29 Mayıs günleri arasında ve 1 Haziran Pazartesi günü vezneler saat 19.30'a kadar hizmet vereceği de belirtildi.

Belediye hizmet binasında bulunan veznelerle birlikte Ali Çetinkaya ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğü semt vezneleri de belirtilen gün ve saatlerde açık olacağı belirtilirken mükelleflerin bu dönemde ödemelerini internet ve telefon aracılığıyla yapabileceği de ifade edildi.

Buna göre, Muratpaşa Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinde yer alan e-belediye uygulamaları üzerinde sadece TC kimlik numarası girilerek ödemelerin yapılabileceği belirtilirken belediyenin mobil uygulaması ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden de ödemeler yapılabilecek. Ayrıca tüm PTT şubelerinin yanı sıra Vakıfbank ve Halkbank şubelerin de vergi ve diğer ödemeler gerçekleştirilebiliyor.