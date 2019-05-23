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Vergi ödemelerinde son 6 gün

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu. Yetkililer, söz konusu vergilerin 1. Taksit son ödeme tarihlerine 6 gün kaldığını hatırlattı.


Belediyelere ödenecek vergilerin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor. Kepez Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs Cuma olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, vatandaşlarında ödemelerini rahatça yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Belediye personeli özellikle yaşlı ve engelli olan vatandaşlara vergi ödemeleri konusunda gerekli kolaylığı sağlıyor.


Son gün 31 Mayıs


Vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Kepez Belediyesi veznelerinden, tüm Halkbank şubelerinden veya belediyenin www.kepez-bld.gov.tr resmi internet sitesindeki ‘İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan ‘Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. Emlak Vergisi 1. Taksit ödemeleri 2019 yılı için 1 Mart'ta başlamıştı. 31 Mayıs Cuma günü sona erecek olan Emlak Vergisi'nin 1. Taksit ödemelerini gerçekleştirmeyen vatandaşlara bu tarihten sonra yapılacak işlemler için gecikme zammı uygulanacak. Emlak Vergisi 2. Taksit ödeme tarihi ise Kasım'da.

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