Veterinerler barınaklara teslim edilen yasaklı ırkları kısırlaştırmaya yetişemiyor

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezine yılbaşından beri 80 dolayında köpeğin getirildiği, toplam yasaklı köpek sayısının 160'a ulaştığı bildirildi. 250 bin nüfuslu ilçede barınakta yer kalmadığını belirten yetkililer, getirilen köpeklerin kısırlaştırıldığını, küpe ve cip takılarak kayıt altına alındığını, başka köpek almalarının mümkün olmadığını belirttiler.

2021 Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanırken, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının, 14 Ocak tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması mecburiyeti getirildi.

2022 Ocak ayının ilk gününden itibaren, köpeğini kayıt altına aldırmak istemeyen, kısırlaştırma, cip taktırma gibi masraflardan kurtulmak isteyenlerin büyük bölümü köpeğini sokağa bırakırken bir bölümü de Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları geçici barındırma ve bakım merkezine götürerek bırakmaya başladı. Barındırma Merkezi'ne büyük bölümü sokaklarda vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak getirilenlerle yılbaşından bugüne kadar geçen sürede 80 dolayında yasaklı türün getirildiği, barınaktakilerle birlikte toplam sayının 160'a ulaştığı bildirildi.

“Barınak tamamen doldu”

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları geçici barındırma ve bakım merkezinin kapasitesinin üzerinde hizmet verdiğini belirten Veteriner Hekim Zafer Erkan, “14 Ocak tarihinin son gün olarak belirlenmesinin ardından köpekler sokağa bırakılmaya başlandı. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda sokaktan topladığımız köpekleri barınağımıza getiriyoruz. Diğer köpeklerin kısırlaştırılması ve bakımı yapıldıktan sonra sokağa bırakılırken bu köpekler barınakta sürekli olarak kalmak zorunda. Tek kişilik kafeslerde kaldıkları için de barınakta yoğunluk yaşanıyor” dedi.

“Kısırlaştırılıp cip takılıyor”

Veteriner Hekim Erkan, barınağa getirilen yasaklı türlerin vakit geçirmeden kısırlaştırma işlemi yapıldığına dikkat çekerek “Veteriner hekim arkadaşım Osman Coşar ile birlikte bu hayvanları ameliyathanemizde kısırlaştırırken aynı zamanda küpe ve cipini de takıyoruz. Çipi onun kimlik numarası oluyor. Cihazla okutulduğunda hakkında her bilgiye ulaşılabiliyor. Şu an kapasitemizi aşmış bulunuyoruz. Barınağa getirilecek köpekleri kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.