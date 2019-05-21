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Vezneler hafta sonu açık

Mükelleflerin, emlak ve çevre temizlik vergisi 1.

taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Muratpaşa Belediyesi'nin vezneleri, 25-26 Mayıs cumartesi ve pazar günü açık olacak.


Emlak sahiplerinin ödediği Emlak Vergisi ve işyeri sahiplerinin ödediği Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksiti ödemeleri için son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Muratpaşa Belediyesi, mükelleflerin, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemlerini aldı. Muratpaşa Belediyesi hizmet binası, Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Ali Çetinkaya ve Konuksever semt vezneleri, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında da mükelleflere hizmet verecek. Mükelleflere gecikme faizi gibi cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için vergilerini ödemeleri konusunda çağrıda bulunan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, veznelerin hafta sonu 08.30 - 17.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.

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