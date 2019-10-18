İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe yoldan geçen gençler sahip çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeğine yoldan geçen gençler sahip çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeğine yoldan geçen gençler sahip çıktı. Köpeği yoldan kaldırıp su veren gençler, barınak görevlileri gelinceye kadar da yaralı köpeğin başından ayrılmadı.


Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Manavgat şehiriçi köprüsü Antalya çıkışında bir sokak köpeğine çarptı. 20 metre ileride duraklayan ve yerde acı içerisinde kıvranan köpeğe bakan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.


Otomobilin köpeğe çarptığını ve köpeğin acı içerisinde kıvrandığını gören 3 genç, köpeği kaldırıma alarak su verdiler ve başında beklemeye başladılar. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerini arayan gençler, barınak görevlileri gelinceye kadar köpeğin başından bir an bile ayrılmadı.


Barınak görevlilerinin gelmesinin ardından köpeği görevlilere teslim eden gençler, olay yerinden ayrıldı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde ayağında veya başka bir yerinde kırık olmadığı belirlenirken, yapılan ağrı kesicilerin ardından köpeğin bakıma alındığı bildirildi.


Sokak köpeği ile yakından ilgilenen barınak görevlileri köpeğin bir süre kontrol altında tutulacağını, gerekli aşılarının yapılması ve sağlığına tamamen kavuşmasının ardından sahiplendirileceğini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.