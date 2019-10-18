Vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe yoldan geçen gençler sahip çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeğine yoldan geçen gençler sahip çıktı. Köpeği yoldan kaldırıp su veren gençler, barınak görevlileri gelinceye kadar da yaralı köpeğin başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Manavgat şehiriçi köprüsü Antalya çıkışında bir sokak köpeğine çarptı. 20 metre ileride duraklayan ve yerde acı içerisinde kıvranan köpeğe bakan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Otomobilin köpeğe çarptığını ve köpeğin acı içerisinde kıvrandığını gören 3 genç, köpeği kaldırıma alarak su verdiler ve başında beklemeye başladılar. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerini arayan gençler, barınak görevlileri gelinceye kadar köpeğin başından bir an bile ayrılmadı.

Barınak görevlilerinin gelmesinin ardından köpeği görevlilere teslim eden gençler, olay yerinden ayrıldı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde ayağında veya başka bir yerinde kırık olmadığı belirlenirken, yapılan ağrı kesicilerin ardından köpeğin bakıma alındığı bildirildi.

Sokak köpeği ile yakından ilgilenen barınak görevlileri köpeğin bir süre kontrol altında tutulacağını, gerekli aşılarının yapılması ve sağlığına tamamen kavuşmasının ardından sahiplendirileceğini dile getirdiler.