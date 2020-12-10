Virajı alamayan kamyonet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Topraksüren'in kullandığı 07 EOM 80 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Topraksüren ile yanında bulunan Suriye uyruklu Ahmed El Haci yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suriyeli Haci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.