Virajı alamayan otomobil takla attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Şelalesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelale istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Gezer idaresindeki 07 ADV 312 plakalı otomobil, Manavgat Trafo Merkezi önündeki virajı geçtikten sonra refüjde bulunan palmiyeye çarparak takla attı. Karşı şeride geçerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan sürücü, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.