Virajı alamayan otomobil, tırın altına girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde virajı alamayan otomobil, tırın altına girdi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.40 sıralarında ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Celal K. (38) idaresindeki 07 UM 438 otomobil, virajı alamayıp karşı yönden gelen 33 AGY 844 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Celal K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlane K. (36), Menderes G. (54) ve 4 yaşındaki Anıl K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.