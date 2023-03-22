İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Virajı alamayan otomobilin direğe çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yıldırım'ın kullandığı 31 AIS 468 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan betonarme aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Duygu Akman yaralandı.


Duygu Akman, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.