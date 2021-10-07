İhlas Haber Ajansı

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Virajı alamayarak bahçeye uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Enes Efe'nin kullandığı 07 AOD 104 plakalı otomobilin, Sorgun Mezarlığını geçtikten sonra, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarında bulunan bahçedeki ağacın içerisine uçtu. Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak için hastaneye giden otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

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