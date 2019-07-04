İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan İnal'ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı


İnal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.