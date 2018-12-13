İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VL13EK Varsak - Lara hattı sefere başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Varsak-Lara yönünde özellikle sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha hızlı hale getirmek için VL13EK Ekspres hattını devreye soktu.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla ulaşım ağına yeni hatlar eklemeyi sürdürüyor. Kent içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, duraklarda bekleme süresini kısaltmak için toplu ulaşım yeni hatlarla güçlendiriliyor.



Yoğunluğu çözecek


Varsak- Lara yönünde sabah saatlerinde yolcu kapasitesinin fazla olması nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hareket geçen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak üzere VL13EK Ekspres hattını devreye soktu. VL13EK Ekspres hat ile Varsak Altıayak Depolama'dan kalkan araçlar, Kepez Belediyesi, Mevlana ve Güzeloba mahallesi arasında ulaşımı sağlayacak. VL13EK Ekpres hat, hafta içi her gün (07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20) saatlerinde kalkış yapacak.



Varsak - Otogar hattı devrede


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın bir diğer hayata geçirdiği hat ise VK19. Varsak- Fevzi Çakmak ve Dokuma bölgesinin Gülveren, Ahatlı, Kültür, Diş Hastanesi, Sanayi ve Otogar bağlantısını sağlamak üzere VK19 hattı oluşturuldu. Hafta içi her gün ulaşım sağlayacak VK19 hattı ise her 30 dakikada bir hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.