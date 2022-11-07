World Travel Market Londra Fuarı'nda Kemer standına büyük ilgi

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan World Travel Market Londra Fuarı'nda Kemer standı ziyaretçi akınına uğruyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, standa gelen ziyaretçilerle birebir görüşerek ilçeyi tanıtıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Travel Market Londra Fuarı bugün başladı. Bu yıl 42'ncisi düzenlenen fuarda Kemer standına gelen misafirleri Belediye Başkanı Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek Uçar karşılıyor. İngiliz misafirlerin büyük ilgi gösterdiği fuar alanındaki Kemer standında Kemer ile ilgili bilgiler veriliyor. Tanıtım broşürleri ve kitapçıkların dağıtıldığı stantta İngilizler Kemer'e davet ediliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Fuarın ilk gününde Kemer standımıza büyük bir ilgi var. İngiltere pazarı bizim için çok önemli. Standımızı ziyaret eden misafirlerimize Kemer'imizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Seyahat acenteleri ile birebir görüşmeler yaparak İngiliz misafirleri Kemer'e davet ediyoruz. Kemer'e gelen İngiliz misafir sayısını artırmak en büyük hedeflerimiz arasında” diye konuştu.