World Winners Cup Antalya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup), 6 kıtadan 22 ülkeden 19 erkek ve 5 kadın takımının katılımıyla başladı. Yedi gün sürecek şampiyonanın ilk gününde Türkiye'den Alanya Belediyespor, Çin ekibi Meizhou Hakka'ya 10-9 mağlup oldu.

Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 2, erkeklerde 9 takım karşılaştı. 12 dakikadan 3 devre halinde yapılan maçlarda FIFA kokartlı 3 Türk hakem görev yaptı. Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok'ta yönettiği maçlarda hatasız bir idare tarzı gösterdi. Şampiyonaya katılan takımların dünyaca isim yapmış sporcuları kumda hünerlerini ortaya koyarken, nefes kesen hareketleri ile seyircilerden bol bol alkış aldı.

Kadınlarda büyük çekişme vardı

D grubunun iddialı ekiplerinden İspanya'nın Levante takımı, Nijerya'nın Kebbi BSC takımını üstün bir oyundan sonra 15-0 mağlup etti. Kadınlar kategorisinde oynanan günün ikinci maçı büyük çekişme içinde geçti. Amerika'nın Norcal BSC ekibi ile Rusya'nın WFC Zvezda takımı karşılaştık. Amerika ekibi 2-0 öne geçmesine rağmen, Rus'lar ikinci periyot da iki gol bularak eşitliği sağladı. Son periyot büyük mücadeleye sahne oldu.

Nefes kesen maç

WFC Zvezda ekibi Gorshkova'nın ayağından iki frikik ve bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bitime 2.5 dakika kala Ouglev, Norcal takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak Ruslar Clark'ın frikiki ile eşitliği sağladı. 3-3 Normal periyot bu sonuçla kapandı. Karşılaşma 3 dakikalık ekstra periyotla devam etti. Sonuç değişmedi ve penaltı atışlarına geçildi. Rus takımı rakibini 6-4 mağlup etmeyi başardı.

A grubunun bu zorlu mücadelesine seyirci desteğini arkasına alan Alanya Belediyespor oyuna kalede Peyman, Yücel, Filipe, Bruno ve Stankoviç beşlisi ile başladı.

Erken final niteliğindeki maçı Alanya Belediyespor kaybetti

Filipe ile mutlak bir golü kaçıran ev sahibi takım akabinde Çin temsilcisinin golüne mani olamadı. Santradan topu şutlayan Bruno skoru anında 1-1'e taşıdı. Daha sonra yine Bruno'nun golüyle öne geçen Çin temsilcisini yine yakaladık. (2-2) Karşılaşmanın bundan sonraki bölümünde Meizhou Hakka'nın ünlü starı Jordan sahneye çıktı. Asistleri ve golleriyle takımını öne geçirmeye devam etti. İlk yarıyı Alanya Belediyespor 6-4 yenik kapattı. Maçın ikinci yarısı karşılık gollerle geçti. Maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı Meizhou Hakka takımı 10-9 kazandı. Erken final niteliğindeki maçı Alanya Belediyespor kaybetti.

Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:

Erkekler:

All Star Club (Tayland): 4 - BSC Vybor (Ukrayna): 6

Napoli Patron (Yunanistan): 3 - Real Münster (Almanya): 2

Kebi BSC (Nijerya): 0 - Levante UD (İspanya): 15

Rostocker (Almanya): 7 - New Team (Belçika): 5,

Copenhagen (Danimarka): 8 - Atletico Licata (İtalya): 5

Masafi Al-Wasat (Irak): 0 - Krylia Sovetov (Rusya): 3

Al-Arabi (Kuveyt): 1 - Flamengo (Brezilya): 6

Boca Gdansk (Polonya): 2 - Shahin Khazar (İran): 7

Kadınlar:

Norcal BSC (ABD): 4 - WFZ Zvezda (Rusya): 6

Lady Grenbach Lodz (Polonya): 2 - Pavia Lokrians (İtalya): 3

Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak kadın ve erkek takımlarının final maçları ile sona erecek.