WWF-Türkiye'den Kaş'a proje ödülü

Antalya'nın Kaş Üzümlü Ortaokulu öğrencileri, WWF-Türkiye'nin doğa öncüleri gençlik programı kapsamında ‘Oklukirpiler' projesiyle birinci oldu. Üzümlü Ortaokulu öğrencileri Ahmet Hakan Ustali ve İsmail Deniz, Fen Bilimleri öğretmeni Safiye Akkoyun rehberliğinde çalışmalar yaptı.

Kaş'ın İslamlar Mahallesi yakınlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpileri korumak için büyük çaba sarf eden doğa kahramanları, proje çerçevesinde yol kenarlarına uyarı tabelaları yerleştirdi, anket çalışmaları yaptı. Halkı bu konuda bilinçlendiren öğrenciler, araçlar tarafından ezilme sonucu hayatını kaybeden oklu kirpilerin ölüm oranında yüzde 80 azalma olduğunu tespit etti.

Türkiye genelinde 75 okul arasından en çok etki oluşturan ilk 10 proje arasına girmeye hak kazanan ekip, sunum yapmak üzere İstanbul'a davet edildi. Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasında çok etkili bir sunum yapan ekibin ‘Oklukirpiler' projesi birinciliği elde etti. Birincilik ödülü, denizlerde plastik kirliliğine dikkat çekmek için yelken açan ve eylül ayında İstanbul'a gelecek WWF'nin uluslararası teknesi Blue Panda'da özel bir gün geçirmek için ‘İstanbul'a davet' oldu.

"Doğa için bir şey yapmak"

Büyük beğeni alan sunumun ardından konuşan WWF yetkilisi Esra Turam öğrencileri kutlayarak, “Hiç bir zaman değişim oluşturmak için yeterince küçük değilsiniz, küçük büyük fark etmiyor. Doğa için her bireyin yapabileceği bir şeyler var. Bu arkadaşlarımız bize bunu çok güzel bir şekilde gösterdi.” dedi.

Öğrenciler ve rehber öğretmeni ise projenin gerçekleştirilmesi sürecinde kendilerine destek olan Üzümlü Ortaokulu Müdürü Galip Karakan ile okul aile birliğine, okul öğrencilerine ve velilere teşekkür etti.

Öte yandan, program kapsamında Kaş Atatürk Ortaokulu ekibi adına öğrenciler Nehir Bodur ve İclal Efeoğlu da en çok etki yaratan 10 proje arasında yer alan 'Plastik Avcıları'nın sunumunu gerçekleştirdi.