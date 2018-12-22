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Yaban Keçisi envanter çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.

Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan envanter ekibi tarafından Antalya sınırları içerisinde bulunan yaban keçisi envanter çalışmalarına başlandı.


Türkiye genelinde 81 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 8'inin bulunduğu Antalya'daki geliştirme sahaları içerisinde yaşayan yaban keçilerinin sayımları teknik ekipler tarafından yapılıyor. Özellikle yaban keçisi odaklı ilan edilen bu sahalarda koruma kontrol faaliyetleri yanında, yaban hayvanlarının popülasyon durumları, yavru ve ergin birey dağılımları da izlenerek alanlarda olası tehditlerin tespiti yapıldı. Envarter teknik ekipleri yaklaşık 1 aydır yaban keçilerini ve yaşam alanlarının belirlemeye çalışıyor.

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