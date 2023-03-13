Yaban keçisi özgürlüğe böyle zıpladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde fileye takılıp gözünden yaralı halde bulunan yaban keçisi, 40 gün süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

15 Ocak'ta Kiriş Koyu sahilinde bir otelin gerdiği filelere takılmış halde bulunarak otel güvenliği tarafından kurtarılıp muhafaza altına alınan 1,5 yaşındaki yaban keçisi, haber verilen Milli Park görevlileri tarafından alınıp, Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınma ve Tedavi Merkezine götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolünde, hayvanın sağ gözünde daha önceki bir yaralanma sonucu meydana geldiği sanılan görmeye engel iltihabın oluştuğu görülerek, yapılan müdahalenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Tedavi sonucu gözü açıldı

Park Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun ve Veteriner Hekim Zeki Cihangir tarafından gözündeki iltihaplı kısmı alınan yaban keçisi, tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuşana dek bakımı yapılıp Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Doğaya salındı

Yaban keçisi, kurtarılmasından 40 gün sonra yaşadığı doğal ortama tekrar bırakılmak üzere Milli Park görevlileri tarafından getirildiği Kemer'in Çalıştepe mevkiindeki ormanlık alanda, içinde bulunduğu taşıma kutusundan çıkmak istemedi. Bir süre sonra kutudan çıkan keçi, birkaç metrelik bir zıplayışla adeta uçarak izleyenlere veda etti ve ağaçlar arasında gözden kayboldu.

Milli Parklar ekibi mutlu döndü

Doğa Koruma ve Milli Parklar'da Termessos Milli Park Şefi Ziraat Mühendisi Emre Mutlu, Termossos Milli Parklar Şefliğinde görevli Ziraat Mühendisi Halil Saruhan, Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş, Kemer Milli Parklar şefliği görevlileri Recep Gürkaynak, Şefik Aytekin, İlyas Güngör ve Emre Furkan Dönmez; yaban keçisini doğaya bırakmanın mutluluğuyla görev yerlerine döndü.