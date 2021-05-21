Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik” etkinliğini takip eden yabancı basın temsilcileri Perge Antik Kenti'ni gezdi. Gazetecilerin antik kente büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te "Turizm İçin Güvenlik” tanıtım etkinliği düzenleniyor. Etkinliğe katılmak üzere 90'a yakın ülkenin misyon temsilcisi sabah saatlerinde uçakla şehre geldi. Temsilcilere önce Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti gezdirildi.

Öte yandan etkinliği takip eden yabancı basın mensupları, Aksu ilçesinde bulunan Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti. Gazeteciler antik kent hakkında sık sık bilgi alarak fotoğraf ve görüntü çekti.