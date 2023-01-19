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Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı gecekondu yangında alev topuna döndü

Antalya’da yabancı uyruklu 5 çocuklu ailenin yaşadığı gecekondu çıkan yangında adeta alev topuna döndü.

Antalya'da yabancı uyruklu 5 çocuklu ailenin yaşadığı gecekondu çıkan yangında adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yada yaralanan olmadı.


Yangın, gece saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında bir evde bulunan çiçek paketlemek için kullanılan lastiklerin tutuşması ile adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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