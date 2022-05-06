Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınları iş bulma ve para kazanma vaadi ile ikna edip zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ilçesinde ikamet eden M.Ş.'nin turizm sektöründe iş bulma, rahat bir ortamda çalışma, çok para kazanma vaadiyle kandırdığı yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonla M.Ş.'nin evine baskın yaptı. Şüpheliye ait ev ve arabada yapılan aramada internet eskort sitesinde kullandığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.