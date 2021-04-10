Yabancı vatandaşlar Türkçeyi ATASEM'de öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerin ücretsiz Türkçe kursları yerleşik yabancılardan yoğun ilgi görüyor. Antalya'da yaşamaya karar veren yabancı kursiyerler Uncalı, Lara, Dokuma, Kepez ve Atatürk Kurs Merkezleri'nde Türkçe öğreniyor. Kurs sayesinde yaşadıkları kente ve topluma daha çabuk uyum sağlayan, çevreleri ile daha iyi anlaşabilen ve iş bulmaları kolaylaşan yabancı vatandaşlar ders saatlerini kaçırmıyor.

2 yıl önce Antalya'ya gelen ve turizm sektöründe çalışan Ukraynalı Anna Kutsyk da Türkçe öğrenmek için ATASEM'i tercih edenler arasında. Anna Kutsyk, “Antalya'da yaşamaktan mutluyum. Bir otelde misafir ilişkileri departmanında görevliyim. Kursa geldim çünkü mesleğim için düzgün konuşabilmem ve okuyup yazabilmem gerekiyor. Ayrıca yaşadığım ülkenin dilini öğrenmek istiyorum. Öğretmenimiz bize gramer ve telaffuzları anlatıyor. Kursa severek geliyorum” diye konuştu.

"Market ve pazarda zorlanmıyorum"

Kazakistanlı Şavkyat Arsedinov da “Türkiye'ye eşimle birlikte geldik. 6 aydır Antalya'da yaşıyoruz. Derslerimiz çok iyi gidiyor. Öğretmenimizden de çok memnunuz. Artık hem okuyup hem yazabiliyoruz. Önceden markete ya da pazara alışverişe gittiğimiz zaman zorlanıyorduk şimdi ise rahatça iletişim kurabiliyor konuşabiliyoruz ”dedi.

10 aydır Antalya'da yaşayan Kazakistanlı Assel Abylkassova da Türkiye'yi ve Antalya'yı çok sevdiğini söyleyerek, “Burada Türkçe okuyup yazmayı öğreniyoruz. Türkçeyi öğrendiğimden beri hem kendimi ifade edebiliyor hem de komşularımla konuşabiliyor sohbet edebiliyorum. Kursların ücretsiz olması çok güzel” ifadelerini kullandı.

Günlük hayatları kolaylaşıyor

Yabancılar için Türkçe Seviye A1 kurs eğitmeni Zeynep Erdoğan Ildırar, öğrencilerin azminden ve ilgisinden çok memnun. Ildırar “Kursiyerlerimiz Türkçe öğrenme konusunda çok hevesli. Onların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için çabalıyoruz. Yön tariflerinden renklere, rakamlardan sebze ve meyve isimlerine kadar birçok konuda eğitim veriyoruz. 136 saatlik A1 seviyesi sonrası başarılı olan kursiyerlerimiz A2 seviyesinde eğitimlerine devam ediyor” diye konuştu.