Yabancılar Meclisi 40 ruhu aynı sergide buluşturdu

Alanya Uluslararası Sanat Sergisi” Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle açıldı. 13 ülkeden yaklaşık 40 amatör ve profesyonel sanatçı aynı salonda sergi açtı.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla 4 yıl önce başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi ziyarete açıldı. Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK'lar, yabancı dernekler ve vatandaşlar katıldı.

Yücel: “Amatör ve profesyonel ruhu bu sergide buluşturduk”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 13 ülkeden yaklaşık 40 amatör ve profesyonel ruhunu sergide buluşturduklarını söyledi. Yücel, “4 yıl önce başlatılarak sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi diğer sergilerden çok daha farklı bir sergi. Ülkesi, dini ve dili ne olursa olsun resim, fotoğraf, el sanatları, ebru, hat ve heykel gibi güzel sanatların her hangi bir dalında özgün faaliyet gösteren sanatçıları biz bu sergide buluşturmaya çalıştık. Değerli katılımcılar ‘Sanatın dili evrenseldir ve ulusları birbirine bağlar'. Her sanat dalının kendine ait bir dili, bir resim, bir fotoğraf ya da bir heykelin insanlığa her zaman önemli bir mesajı vardır. Dolayısıyla da sanat insanlar arasındaki bağı güçlendirir” dedi.

“Dünyaya örnek bir hoşgörü kültürümüz var”

Alanya'da dünyaya örnek bir hoşgörü kültürünün olduğunu hatırlatan Başkan Yücel, “79 ülke vatandaşıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu şehirde uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. Bu birlikteliğimize de bugün sanatla farklı bir boyut kazandırdık. Biz belediye olarak sanat, spor ya da başka bir alandaki amatör çalışmaları her zaman destekledik; desteklemeye de devam edeceğiz. Değerli sanatçılarımızın bu sergide buluşmasına vesile olan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı ve Üyelerini tebrik ediyorum.”

Üyelerden barış mesajı

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve Yabancılar Meclisi Üyeleri Alman Ursula Greune, İngiliz Fran Vince ve Rus Luiza Gititashvili de birer konuşma yaparak dünyaya barış mesajları gönderdiler.

Tüm dünyaya barış mesajlarının verildiği sergide, Türkiye, Almanya, Rusya, Danimarka, İngiltere, Gürcistan, İrlanda, Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Litvanya ve İranlı sanatçıların birbirinden değerli parçaları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 23 Kasım'da açılan sergi, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde de açık kalarak saat 09.00'dan 18.00'e kadar Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.