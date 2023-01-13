Yabancıların elektrik sorununu ALTSO Başkanı çözdü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ikametgahı olmayan yabancılara abonelik vermeme yönünde aldığı kararın ardından devreye girerek sorunu giderdi.

Konuya ilişkin CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç'u arayarak uygulamanın düzeltilmesini isteyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, görüşmenin ardından müjdeyi verdi. Ev ve ya mülk alan kişin kim olursa olsun elektrik aboneliği almasının evrensel bir hak olduğunu belirten Başkan Erdem, “Arabayı sattıktan sonra anahtarını vermemek veya arabayı alana yakıt satmamak gibi bir uygulama ile karşı karşıyaydık. Ev veya mülk alan her kim olursa olsun elektrik abonelik alabilmesinin evrensel bir hak olduğunu CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç'a anlattık” dedi.

Genel Müdür Tunç'un kendilerine hak verdiğine işaret eden ALTSO Başkanı, “Mülk alan herkesin abonelik hakkı olduğunu anlattık. Çünkü mülk alan yerli veya yabancı birine evinde karanlıkta veya soğukta otur denemezdi. Bölgemiz ve ülkemizin imajı açısından da bu durum sorun oluşturacaktı. Genel müdürümüz ile görüşmelerimize devam edeceğiz. Mülk sahibi olmayan yabancıların da konutlarında elektriksiz kalmamaları konusunda ilerleyen süreçte görüş alışverişinde bulunacağız” diye konuştu.