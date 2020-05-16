İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yacine Bammou ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı

Aytemiz Alanyaspor’lu Yacine Bammou eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Aytemiz Alanyaspor'lu Yacine Bammou eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Bammou, “Bu zor günlerde birbirinize yardım ettiğinizden emin olun” dedi.


Aytemiz Alanyaspor'un 28 yaşındaki Faslı golcüsü Yacine Bammou, eşi Kenza Kanouni ile birlikte Ramazan ayı ve nedeniyle zor günler yaşayan Alanya'daki ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Bammou eşi Alanya'nın farklı mahallerindeki ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim etti. Alanyaspor'un Müslüman futbolcularından Bammou, yardım kolilerini dağıttığı video ve fotoğrafları “Biz biriz” başlığında paylaşarak “Birlikte duruyoruz. Bu yolculukta, büyük kalpleri olan ve kesinlikle temas halinde olacağımız güzel ailelerle tanıştık. Bu Ay (Ramazan) ve bu zor günlerde birbirinize yardım ettiğinizden emin olun” notunu düştü.


Ayrıca küçük çocuklarla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bammou, “Enerji dolu bu çocuklarla oturmak benim tüylerimi diken diken etti. Eşime ve bana çok nazik davrandılar ve bize gülümsediler. Bu benim birkaç ay içinde nerede olacağımı yansıtacak. Nerede olacağımın cevabını kim bilir” yazdı.


Alanyaspor Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından Bammou'nun videosuyla “Seninle gurur duyuyoruz” paylaşımı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.