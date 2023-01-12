Yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi, D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AHL 392 plakalı otomobiliyle Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Hasan D., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, takla atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan D. ve araçta yolcu olarak bulunan Ali D., Mehmet D., Ahmet D. ile Ayşe Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gazipaşa ve Alanya'dan gönderilen ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Ali D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.