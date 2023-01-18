Yağmur suları yoğun çalışmayla kontrol altına alınıyor

Alanya Belediyesi, aylar öncesinden başlattığı kış hazırlıkları ile Alanya'yı afetlere hazır hale getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede yoğun yağışlı günler öncesi ek tedbirler için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepe Mahallesi'nde yağmur suyu büzleri döşeme çalışmaları yapıyor. Bektaş Mahallesi'nde yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler, bu sayede kuzeyden inen yağmur sularını engellemiş olacak. Alanya'daki pek çok noktada devam eden drenaj ve büz çalışmaları ile şehirde yaşanacak pek çok olumsuz durumun da önüne geçilecek.