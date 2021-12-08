Yağmur ve fırtına sonrası seralarda hasar büyük

Türkiye'nin en fazla örtü altı çilek üretiminin yapıldığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde yağışlı ve fırtınalı hava çilek üreticilerini olumsuz etkiledi. Fırtına ve yağmurun ardından seralarına gelen üreticiler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Dere yataklarının zamanında temizlenmemesinden dolayı seraların sular altında kaldığını anlatan çilek üreticileri, "Zamanında dere yatakları temizlenseydi bu başımıza gelmezdi" dedi.

Serik'te Fırtınadan dolayı, seraların naylon örtüleri uçtu, her yer sular altında kaldı. Hasat döneminde yaşanan bu durum üreticileri zor durumda bıraktı. Bölgede üretilen çilek başta yurt içi olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor.

“Birçok üreticinin zararı büyük”

Fırtına sebebiyle bir ay geriye gittiklerini belirten çilek üreticisi Kadir Elkatmış, “7 yıldır çilek üreticisiyim. Her sene bu sıkıntıları yaşıyoruz. Allah'tan gelen bir şey. Bir şey demiyorum ama bir şey yapabiliriz. Mesela dere yataklarını yazın temizleyebiliriz. Bu olaylar başımıza geldikten sonra değil. Yazın dere yataklarını temizlediğimiz zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz. Bir ben değilim benim gibi birçok çilek üreticisi var. Bir çok üreticinin zararı büyük” diye konuştu.

“Talep çok ama zarar da çok”

Talebin çok olduğunu ama zararında fazla olduğunu belirten Elkatmış, “Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Eskiden çileğin ne olduğunu bilmiyorduk ama şimdi her sofrada çilek var. Bu da bizim sayemizde oluyor. Örneğin ihracat olarak Rusya, Ukrayna Kazakistan ve Arap ülkelerine çilek gönderiyoruz. Çileğe talep çok ama zararımız da çok. Fırtına ve selden dolayı bir ay geriye düştük. Yapacak bir şey yok. Ben bu tarlayı ne yapabilirim ki. Eylül, Ekim ayında ektiğimiz çileği şu anda toplamamız lazımdı. Önümüzdeki aylarda ne olur bilinmez Allah'a bağlı" şeklinde konuştu.