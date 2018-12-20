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Yağmur ve fırtınanın ardından güneşi görenler çakıl taşlarına uzanıp uyudu

Antalya’da yaklaşık 4 gündür süren yağışlı ve bulutlu havanın ardından etkili olan güneşli hava, vatandaşları sahillere yöneltti.

Antalya'da yaklaşık 4 gündür süren yağışlı ve bulutlu havanın ardından etkili olan güneşli hava, vatandaşları sahillere yöneltti. Hafta içi olmasına rağmen sahilleri dolduran vatandaşlar, çakıl taşlarının üzerinde güneşlendi, bazıları da denizin tadını çıkardı.


Antalya'da yaklaşık 4 gündür yağışlı ve kapalı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Aralık ayının sonunda hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkınca, vatandaşlar hafta içi olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Nem oranının yüzde 45 ölçüldüğü kentte, sahildeki vatandaşlar çakıl taşlarının üzerinde güneşlendi, eşsiz manzara eşliğinde uykuya daldı. Bazı vatandaşlarsa denize girerek Akdeniz'in berrak sularının tadını çıkardı.



Elazığ'da kalorifer, Antalya'da deniz keyfi


Elazığ'dan 10 gün önce Antalya'da yaşayan kızının yanına tatile geldiğini belirten Şemsettin Aydoğdu, "Malum Elazığ'da hava çok soğuk. Herkes kalorifer yakıyor. Antalya'da 12'nci ayda denize girebiliyorsunuz. Biz de gelmişken girelim dedik. Deniz suyu çok iyi, güneş de ısıtıcı" dedi.


Öte yandan Meteoroloji verilerine göre 4 gün boyunca güneşli havanın etkili olması beklenen kentte sıcaklığın 17-18 derece olacağı tahmin ediliyor.

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