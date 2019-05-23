Yağmurdan bozulan yollar onarılıyor

Antalya'nın Kaş İlçesinde Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçeye bağlı değişik mahallelerde kışın yağmurdan bozulan yollarda rotbiks çalışmaları başladı.

Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe merkezi ve mahallelerinde asfalt yama çalışmalarına başladı.Yağmur ve ağır araçlar tarafından zedelenen alanların tamiratlarına başlayan ekiplerin çalışmalarının önümüzdeki günlerde biteceği kaydedildi.

Asfalt yama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: “Belediye olarak mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda şehir merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız.” dedi. İlçeye bağlı değişik Mahallelerinde kışın yağmurdan bozulan yollarda rotbiks çalışmaları başladı.