Yağmurdan korunmak için açılan şemsiyeler, fırtınayla tersine döndü

Antalya'da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve rüzgar uyarısının ardından Antalya'da bugün öğlen saatlerine doğru sağanak ve şiddetli rüzgar başladı. Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 79 kilometreye ulaşan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte dünya ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar falezleri ve sahili dövdü, varyant seyir terası ve sahiller boşaldı.

Sokaktaki vatandaşlar, açmakta zorlandıkları şemsiyeleriyle yağmur ve rüzgardan korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar ve sokak köpekleri olumsuz havadan etkilenmemek için sığınak olarak otobüs duraklarını tercih etti.

İlerleyen saatlerde kentte yağmur etkisini azaltırken, yağışın perşembe ve cuma günü de devam edeceği bildirildi.